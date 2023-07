Homem é preso ao ser flagrado com maconha e cocaína em ônibus

Um homem foi preso após ser flagrado transportando 35 Kg de maconha e 9 Kg de cocaína em um ônibus de turismo, nesta quarta-feira (19), em Jequié. A droga foi apreendida por policiais rodoviários federais.



Segundo a PRF, os policiais fiscalizavam a rodovia quando deram ordem de parada a um ônibus de viagem que seguia de São Paulo (SP) com destino a Fortaleza (CE). Durante vistoria ao compartimento superior, os policiais encontrararam uma mochila com 10 tabletes de cocaína avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. Já no bagageiro, os policiais localizaram uma mala com mais 39 ‘tijolos’ de maconha prensada pronta para comercialização.