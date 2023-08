Homem é preso ao tentar agredir mulher dentro de hospital em Salvador

Um homem foi preso em flagrante após tentar agredir a companheira durante um atendimento médico no Hospital Eládio Lasserre, em Salvador. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2).



Segundo informações da Polícia Militar, o casal havia sido admitido minutos antes na unidade hospitalar com o relato de que havia chegado às vias de fato com lesões em ambos. Durante o atendimento médico, o homem tentou, novamente, agredir a mulher sendo impedido pelos profissionais do hospital.