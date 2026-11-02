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Homem é preso após agredir esposa e filha de 1 ano na Bahia

Caso ocorreu em Caetité, no sudoeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:36

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por agredir a esposa e a filha de 1 ano em Caetité, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu no domingo (1º).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 94ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender a uma ocorrência na Travessa Heiron Alves Rocha.

O homem foi localizado dentro de casa, em aparente surto psicótico, junto com as vítimas.

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O suspeito, que também apresentava ferimentos, foi contido pelos policiais. Ele e as duas vítimas foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Caetité. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia

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