Homem é preso após agredir esposa e filha de 1 ano na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:36
Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por agredir a esposa e a filha de 1 ano em Caetité, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu no domingo (1º).
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 94ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender a uma ocorrência na Travessa Heiron Alves Rocha.
O homem foi localizado dentro de casa, em aparente surto psicótico, junto com as vítimas.
O suspeito, que também apresentava ferimentos, foi contido pelos policiais. Ele e as duas vítimas foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Caetité. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.