POLÍCIA

Homem é preso após agredir esposa e filha de 1 ano na Bahia

Caso ocorreu em Caetité, no sudoeste do estado

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:36

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por agredir a esposa e a filha de 1 ano em Caetité, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu no domingo (1º).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 94ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender a uma ocorrência na Travessa Heiron Alves Rocha.

O homem foi localizado dentro de casa, em aparente surto psicótico, junto com as vítimas.

O suspeito, que também apresentava ferimentos, foi contido pelos policiais. Ele e as duas vítimas foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).