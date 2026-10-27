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Homem é preso após aplicar golpe da falsa entrevista em Feira de Santana; vagas ofereciam salários de R$ 8 mil

Investigado é suspeito de usar dados pessoais das vítimas para contratar empréstimos, financiar veículos e realizar transferências financeiras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso nesta terça-feira (27) por aplicar o golpe da falsa entrevista de emprego, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime, no entanto, ocorreu em agosto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado em uma unidade prisional em Mato Grosso do Sul, onde já estava custodiado por estelionato. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.

Segundo as investigações, o homem alugou uma sala comercial no centro de Feira de Santana e utilizou um aplicativo de mensagens para convocar diversas pessoas para falsas entrevistas de emprego em uma empresa do ramo farmacêutico. As vagas ofereciam salários de aproximadamente R$ 8 mil.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, delegado José Marcos Lima, o suspeito fugiu do estado após obter os dados pessoais das vítimas.

“Durante as entrevistas, as vítimas eram orientadas a colocar seus aparelhos celulares no modo avião e a realizar procedimentos de reconhecimento facial, mediante registros fotográficos e gravações de vídeos, sob a justificativa de que seriam etapas obrigatórias do processo de admissão. Em determinado momento, o suspeito solicitou que os candidatos permanecessem aguardando na sala, retirou-se do estabelecimento carregando uma mala e não retornou”, afirmou o delegado.

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Os dados pessoais foram utilizados indevidamente para a contratação de empréstimos bancários, financiamentos de veículos e a realização de transferências financeiras fraudulentas. O suspeito chegou a financiar uma caminhonete avaliada em cerca de R$ 200 mil.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio operacional das Polícias Civis do Paraná e de Mato Grosso do Sul, por meio de unidades do Deic.

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Feira de Santana

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