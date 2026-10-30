Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após assediar e estuprar jovem que caminhava na rua no oeste da Bahia

Caso ocorreu em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:46

Cássio da Silva Santos
Cássio da Silva Santos Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos, identificado como Cássio da Silva Santos, foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos em Barreiras, no oeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na quinta-feira (29), no bairro Vila dos Funcionários. O suspeito foi localizado no bairro São Pedro.

O homem teria abordado a vítima por volta das 5h30. Segundo o relato da jovem, ele estava armado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito passando a mão em uma parte íntima da mulher.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O homem está à disposição do Poder Judiciário. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município investiga o caso. A prisão foi realizada pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Tags:

Barreiras

Mais recentes

Imagem - Brasil convoca diplomata da Argentina para cobrar explicações sobre passagem de Flávio Bolsonaro pelo país

Brasil convoca diplomata da Argentina para cobrar explicações sobre passagem de Flávio Bolsonaro pelo país
Imagem - Prêmio Melhores da Gastronomia anuncia vencedores no Centro de Convenções

Prêmio Melhores da Gastronomia anuncia vencedores no Centro de Convenções
Imagem - Após fuga de Flávio, Carlos posta vídeo de Bolsonaro falando em 'combater nazifascismo'

Após fuga de Flávio, Carlos posta vídeo de Bolsonaro falando em 'combater nazifascismo'