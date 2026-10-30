Homem é preso após assediar e estuprar jovem que caminhava na rua no oeste da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:46
Um homem de 27 anos, identificado como Cássio da Silva Santos, foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos em Barreiras, no oeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (30).
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na quinta-feira (29), no bairro Vila dos Funcionários. O suspeito foi localizado no bairro São Pedro.
O homem teria abordado a vítima por volta das 5h30. Segundo o relato da jovem, ele estava armado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito passando a mão em uma parte íntima da mulher.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O homem está à disposição do Poder Judiciário. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município investiga o caso. A prisão foi realizada pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).