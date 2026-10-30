CRIME

Homem é preso após assediar e estuprar jovem que caminhava na rua no oeste da Bahia

Caso ocorreu em Barreiras

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:46

Cássio da Silva Santos Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos, identificado como Cássio da Silva Santos, foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos em Barreiras, no oeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na quinta-feira (29), no bairro Vila dos Funcionários. O suspeito foi localizado no bairro São Pedro.

O homem teria abordado a vítima por volta das 5h30. Segundo o relato da jovem, ele estava armado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito passando a mão em uma parte íntima da mulher.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14