POLÍCIA

Homem é preso após atacar companheira, enteados e amiga da vítima na Bahia

Caso ocorreu no em Conceição do Jacuípe, no centro-norte do estado

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:49

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por agredir a companheira e dois enteados em Conceição do Jacuípe, no centro-norte da Bahia, no último domingo (27).

O suspeito também mordeu o dedo da mão de uma amiga da vítima, que tentou interromper as agressões. De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu em um imóvel localizado no centro da cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após denúncias.

Segundo a polícia, uma mulher entrou em contato com a GCM para pedir ajuda. O suspeito teria agredido a companheira e os enteados, de 17 e 14 anos.