Homem é preso após atacar companheira, enteados e amiga da vítima na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:49
Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por agredir a companheira e dois enteados em Conceição do Jacuípe, no centro-norte da Bahia, no último domingo (27).
O suspeito também mordeu o dedo da mão de uma amiga da vítima, que tentou interromper as agressões. De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu em um imóvel localizado no centro da cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após denúncias.
Segundo a polícia, uma mulher entrou em contato com a GCM para pedir ajuda. O suspeito teria agredido a companheira e os enteados, de 17 e 14 anos.
O homem permanece custodiado, à disposição da Justiça. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro.