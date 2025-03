CRIME

Homem é preso após fingir ser pai de criança com câncer e aplicar golpes

Ele pedia dinheiro para tratamento nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2025 às 14:03

Homem praticava golpes no Instagram Crédito: Reprodução

Um homem foi preso nesta terça-feira (18), em Morro de São Paulo, suspeito de estelionato por meio digital, tráfico de drogas e falsificação de documentos. Ele fingia ser pai de uma criança com câncer e aplicava golpes ao pedir dinheiro para custear o tratamento do suposto filho. >

Ele utilizava fotos e vídeos de um menino que faleceu nos Estados Unidos em abril de 2024 para enganar as vítimas. Com a falsa identidade, o homem divulgava campanhas de arrecadação e pagava para impulsionar as publicações no Instagram. O valor arrecadado pelo suspeito não foi divulgado. >

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Territorial de Cairu, com apoio da Delegacia Territorial de Valença. Durante o cumprimento do mandado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Valença, os investigadores encontraram 95 comprimidos de ecstasy e uma CNH falsificada na posse do suspeito. >

Foram apreendidos documentos, réplicas de cédulas de R$ 50 e R$ 100, computadores e celulares que podem conter provas dos crimes cometidos.

>

Além da prisão em flagrante por tráfico de drogas e falsificação de documento público, foi instaurado um novo inquérito para apurar os crimes de estelionato e falsa identidade.

