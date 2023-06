Homem é preso após fingir ser policial e cometer racismo contra PM

Um homem foi preso na cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, na tarde de sábado (24), após se identificar como policial e cometer injúria racial contra um agente.



Ele pilotava uma motocicleta e, de acordo com a Polícia Civil, dirigia embriagado e sem capacete.



O homem foi abordado por estar dirigindo a moto sem capacete, de acordo com a Polícia Militar. Ao ser abordado, afirmou ser policial penal, mas não apresentou nenhuma documentação.