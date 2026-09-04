VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após invadir casa da ex e expulsar vítima e filhos na Bahia

Suspeito teria invadido a residência da vítima, danificado pertences e levado as chaves do imóvel

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:24

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (3), em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, suspeito de ameaçar, xingar e praticar violência patrimonial contra a ex-companheira, de 33 anos. A prisão ocorreu no bairro Clodoaldo Costa.

Segundo as investigações, o homem teria invadido a residência da vítima, danificado pertences e levado as chaves do imóvel, impedindo que a mulher e os três filhos menores retornassem ao local.



Conforme as apurações, a vítima também recebia mensagens intimidatórias do ex-companheiro por meio de uma rede social.

Além das ameaças e dos xingamentos, o suspeito é investigado por violência patrimonial. De acordo com a Polícia Civil, ele teria se apoderado das chaves da residência e danificado objetos pertencentes à ex-companheira.