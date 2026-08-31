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Homem é preso após invadir casa e agredir ex-namorada grávida na Bahia

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:36

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador
Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador Crédito: Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador

Um homem de 21 anos foi preso por agredir a ex-namorada grávida nesta segunda-feira (31), em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia. A agressão ocorreu após o suspeito invadir a casa da vítima. O crime ocorreu no bairro Argoim.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em outros momentos do ano. O homem vinha perseguindo a mulher, de 22 anos, por meio de ligações telefônicas e mensagens enviadas por aplicativo, pois não aceitava o fim do relacionamento.

No último dia 10, foi solicitada uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. A autoridade policial também pediu prisão preventiva do investigado, que foi decretada pelo Poder Judiciário na sexta-feira (28) e cumprida após diligências realizadas por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Rafael Jambeiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe, e segue custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Grávida Polícia Civil Interior

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