INTERIOR

Homem é preso após invadir casa e agredir ex-namorada grávida na Bahia

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro

Millena Marques

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:36

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador Crédito: Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador

Um homem de 21 anos foi preso por agredir a ex-namorada grávida nesta segunda-feira (31), em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia. A agressão ocorreu após o suspeito invadir a casa da vítima. O crime ocorreu no bairro Argoim.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em outros momentos do ano. O homem vinha perseguindo a mulher, de 22 anos, por meio de ligações telefônicas e mensagens enviadas por aplicativo, pois não aceitava o fim do relacionamento.

No último dia 10, foi solicitada uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. A autoridade policial também pediu prisão preventiva do investigado, que foi decretada pelo Poder Judiciário na sexta-feira (28) e cumprida após diligências realizadas por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Rafael Jambeiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14