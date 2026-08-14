BAHIA

Homem é preso após manter duas mulheres reféns em salão de beleza

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:28

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 38 anos foi preso após manter duas mulheres, de 19 e 42 anos, como reféns dentro de um salão de beleza, na noite desta quinta-feira (13), no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram uma negociação com o suspeito. Após as tratativas, ele se entregou aos policiais e as duas vítimas foram libertadas.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Segundo informações da Polícia Civil, o homem também tinha um mandado de prisão em aberto por evasão. Após a prisão, ele foi levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais.

As duas mulheres foram encaminhadas para uma unidade médica. De acordo com a Polícia Militar, não havia lesões aparentes nas vítimas no momento do resgate.