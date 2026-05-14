Homem é preso após perseguir criança de 10 anos na Chapada Diamantina

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:02
Um homem de 58 anos foi preso preventivamente na cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, suspeito de perseguir uma criança de 10 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na quarta-feira (13).
De acordo com a Polícia Civil, o investigado importunou e perseguiu a vítima, uma criança de 10 anos, por três vezes. Os policiais foram acionados pelo Conselho Tutelar da cidade, iniciaram as investigações e realizaram a escuta especializada da vítima.
A criança segue sendo acompanhada por profissionais do Conselho Tutelar e recebendo atendimento psicossocial, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Mucugê (DT/Mucugê), unidade vinculada à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (13ª Coorpin/Seabra). O homem permanece à disposição da Justiça.