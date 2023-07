Homem é preso após ser suspeito de estuprar neta de esposa

Um homem de 48 anos foi preso nesta terça-feira (18), após ser investigado por estuprar uma menina de 10 anos, neta da esposa. O suspeito é marido da avó paterna da criança. De acordo com a Polícia Civil, o homem aproveitou que a família da criança confiava nele para poder abusar da menina dentro da casa da própria esposa, no bairro de Itaberaba, em Juazeiro, norte do estado. Para evitar que fosse descoberto, o homem chegou a oferecer R$ 20 pelo silêncio da criança, mas foi descoberto e denunciado.

Passado um mês da descoberta do crime, as equipes da 17ª Coorpin fizeram rondas pela zona rural de Juazeiro para colher informações do paradeiro do suspeito. Ele foi localizado e encaminhado para a carceragem.