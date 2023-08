Homem é preso após tentar matar a mulher em Morro do Chapéu

Um homem suspeito de tentar matar a companheira foi preso em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (8).



Segundo informações da Polícia Civil, uma faca e um facão usados por ele para ferir a mulher. As armas foram encaminhados para a perícia.



O homem foi apresentado por policiais militares na Delegacia Territorial (DT) de Morro do Chapéu. O suspeito vai passar por exame de corpo de delito, permanecendo à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.