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Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

Crime ocorreu na frente dos quatro filhos do casal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:38

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

Um homem de 37 anos, identificado apenas como Tiago, foi preso após tentar matar a própria companheira, de 33 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de segunda-feira (21). O caso ocorreu no bairro Ponto Certo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. A vítima foi socorrida para um hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados, sem risco de morte.

Segundo informações de sites locais, os quatro filhos do casal presenciaram o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após buscas na região, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Guias para perícia e exame de lesão corporal foram expedidas.

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Camaçari

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