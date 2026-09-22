REGIÃO METROPOLITANA

Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

Crime ocorreu na frente dos quatro filhos do casal

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:38

Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

Um homem de 37 anos, identificado apenas como Tiago, foi preso após tentar matar a própria companheira, de 33 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de segunda-feira (21). O caso ocorreu no bairro Ponto Certo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. A vítima foi socorrida para um hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados, sem risco de morte.

Segundo informações de sites locais, os quatro filhos do casal presenciaram o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14