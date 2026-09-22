Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:38
Um homem de 37 anos, identificado apenas como Tiago, foi preso após tentar matar a própria companheira, de 33 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de segunda-feira (21). O caso ocorreu no bairro Ponto Certo.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. A vítima foi socorrida para um hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados, sem risco de morte.
Segundo informações de sites locais, os quatro filhos do casal presenciaram o crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após buscas na região, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Guias para perícia e exame de lesão corporal foram expedidas.