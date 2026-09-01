CRIME

Homem é preso após tentar matar ex-companheira com golpe de facão na Bahia

Caso ocorreu em Monte Santo, no nordeste do estado

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:58

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi preso por tentar matar a ex-companheira, de 33, com um golpe de facão na cabeça. O caso ocorreu no dia 23 de agosto, em Monte Santo, no nordeste da Bahia, mas o suspeito só foi detido nesta terça-feira (1º). O crime ocorreu no povoado de Lagoa das Pedras, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado não aceitava o fim do relacionamento. A vítima conseguiu fugir do local e se refugiou na casa de outras pessoas. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento no hospital local.

Segundo as investigações, o casal manteve um relacionamento por dois anos. Diante de constantes ameaças e agressões, em episódios reiterados de violência doméstica, a mulher decidiu terminar a relação.

O investigado foi localizado no Centro de Monte Santo e se apresentou espontaneamente na Delegacia Territorial (DT) de Monte Santo, acompanhado de um advogado. Após os procedimentos legais de praxe, ele permanece custodiado, à disposição da Justiça.