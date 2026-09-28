POLÍCIA

Homem é preso após usar Pix para enviar ameaças de morte à ex-namorada em Feira de Santana

Suspeito de 21 anos foi preso no bairro Pampalona

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:44

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (28), no bairro Pampalona, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, por ameaçar a ex-namorada e descumprir uma medida protetiva de urgência.

Segundo a Polícia Civil, no último dia 14, o suspeito utilizou transferências via Pix para enviar mensagens com ameaças de morte à vítima, de 19 anos. A atitude violou a medida cautelar que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira.

A medida protetiva havia sido concedida em maio deste ano, após o acusado ofender a jovem com palavras de baixo calão. Em razão dos fatos, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o suspeito.

Após ser localizado, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14