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Homem é preso após usar Pix para enviar ameaças de morte à ex-namorada em Feira de Santana

Suspeito de 21 anos foi preso no bairro Pampalona

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:44

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (28), no bairro Pampalona, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, por ameaçar a ex-namorada e descumprir uma medida protetiva de urgência.

Segundo a Polícia Civil, no último dia 14, o suspeito utilizou transferências via Pix para enviar mensagens com ameaças de morte à vítima, de 19 anos. A atitude violou a medida cautelar que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira.

A medida protetiva havia sido concedida em maio deste ano, após o acusado ofender a jovem com palavras de baixo calão. Em razão dos fatos, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o suspeito.

Após ser localizado, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sertão), no âmbito da Operação Mulher Segura. A iniciativa tem como objetivo reforçar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e promover a responsabilização dos agressores.

Tags:

Feira de Santana

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