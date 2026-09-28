Homem é preso após usar Pix para enviar ameaças de morte à ex-namorada em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:44
Um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (28), no bairro Pampalona, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, por ameaçar a ex-namorada e descumprir uma medida protetiva de urgência.
Segundo a Polícia Civil, no último dia 14, o suspeito utilizou transferências via Pix para enviar mensagens com ameaças de morte à vítima, de 19 anos. A atitude violou a medida cautelar que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira.
A medida protetiva havia sido concedida em maio deste ano, após o acusado ofender a jovem com palavras de baixo calão. Em razão dos fatos, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o suspeito.
Após ser localizado, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sertão), no âmbito da Operação Mulher Segura. A iniciativa tem como objetivo reforçar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e promover a responsabilização dos agressores.