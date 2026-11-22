CRIME

Homem é preso com celular furtado durante Micareta de Feira e é investigado por agressão a adolescente com TEA

Aparelho foi identificado com restrição por furto durante abordagem policial

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:32

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um homem foi preso por receptação na noite de sábado (21), durante a Micareta de Feira de Santana. Ele foi flagrado por equipes da Polícia Civil com um celular que apresentava restrição por furto. O suspeito também é investigado por participação nas agressões contra um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ocorridas no município.

A prisão foi realizada por investigadores do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas de segurança e identificaram que o aparelho havia sido furtado durante os festejos de São Pedro, em 2024, na cidade de Ipiaú.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Após a ocorrência, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, instalada no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), onde foi autuado por receptação.

Além da prisão, o homem é investigado por possível envolvimento nas agressões contra um adolescente com TEA, registradas no dia 13 de novembro, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. O caso segue sob investigação.