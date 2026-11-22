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Esther Morais
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:32
Um homem foi preso por receptação na noite de sábado (21), durante a Micareta de Feira de Santana. Ele foi flagrado por equipes da Polícia Civil com um celular que apresentava restrição por furto. O suspeito também é investigado por participação nas agressões contra um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ocorridas no município.
A prisão foi realizada por investigadores do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas de segurança e identificaram que o aparelho havia sido furtado durante os festejos de São Pedro, em 2024, na cidade de Ipiaú.
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Após a ocorrência, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, instalada no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), onde foi autuado por receptação.
Além da prisão, o homem é investigado por possível envolvimento nas agressões contra um adolescente com TEA, registradas no dia 13 de novembro, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. O caso segue sob investigação.
O celular apreendido será encaminhado para perícia. O suspeito também passará por exame de lesões corporais e permanecerá à disposição da Justiça.