Homem é preso com cocaína e maconha em Santa Bárbara

Um homem foi preso por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Nordeste), na cidade de Santa Bárbara, no Centro-Norte baiano, na madrugada de terça-feira (19). De acordo com a Secretaria da Segurança do Estado (SSP-BA), o suspeito estava no povoado de Jurema e foi encontrado com uma quantidade de maconha e cocaína.



As equipes receberam a informação de que homens estavam vendendo drogas naquela localidade. Enquanto faziam rondas na região, os PMs surpreenderam um dos suspeitos. Ainda segundo a SSP, o homem tentou fugir quando viu os policiais, mas foi preso.