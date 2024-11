POLÍCIA

Homem é preso com material militar no Pero Vaz

Suspeito também estava com drogas e munições

Um homem foi preso com 40 munições calibre 556 de uso restrito das Forças Armadas, um rádio de comunicação, duas gandolas e uma calça camuflada do Exército. Ele também tinha dois coletes balísticos e uma capa, 19 embalagens com crack, uma faca, um aparelho celular e dinheiro. A prisão ocorreu na noite deste sexta-feira (18), na Avenida Peixe, no bairro de Pero Vaz.