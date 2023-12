Homem é preso com pistola em bairro onde cinco foram baleados em festa paredão

Depois que cinco pessoas foram baleadas em uma festa paredão em Santo Antônio de Jesus na noite de domingo (24), véspera de Natal, a Polícia Militar prendeu um homem com uma pistola na mesma região - a localidade conhecida como Mutum, no bairro Irmã Dulce.



A arma foi apreendida na manhã da última segunda-feira (25), por equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp Recôncavo). De acordo com o departamento de comunicação da PM, as equipes faziam rondas no bairro, onde têm acontecido festas clandestinas nos últimos dias.