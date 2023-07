Homem é preso com R$ 5,4 mil em notas falsas em Feira de Santana

Equipes da Polícia Militar apreenderam uma submetralhadora e R$ 5,4 mil em notas falsas durante ações nos bairros de Novo Horizonte e Mangabeira, na madrugada desta quarta-feira (12), em Feira de Santana. Um homem foi preso.



Na primeira ação, os militares realizavam rondas pela localidade de Novo Horizonte quando avistaram um grupo suspeito. Durante a aproximação, os criminosos fugiram, deixando para trás uma submetralhadora.



No bairro de Mangabeira, as guarnições foram acionadas enquanto ocorria um protesto de motociclistas. No local os PMs foram informados sobre o uso de notas falsas. Durante abordagem a um homem foram encontrados R$ 5,4 mil. Ele foi preso.