SEGURANÇA PÚBLICA

Homem é preso com revólver calibre 38 em Dias d'Ávila

Abordagem acontceu na Avenida Padre Torrend, no bairro Cristo Rei

Um homem foi preso no município de Dias d'Ávila por policiais militares por ter sido encontrado com um revólver calibre 38. Caso aconteceu na tarde de sexta-feira (5), na Avenida Padre Torrend, no bairro Cristo Rei.