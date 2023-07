Homem é preso duas horas após roubar passageiros de ônibus na Suburbana

Um homem foi preso em flagrante no Cabula na manhã desta quinta-feira (20), horas depois de roubar passageiros em um ônibus na Avenida Suburbana, segundo a Polícia Civil.



O suspeito foi localizado por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gercc) acompanhado de dois comparsas, que também foram conduzidos para a delegacia.



O roubo ocorreu às 8 horas, nas imediações do bairro do Lobato. O ladrão entrou no coletivo com uma arma branca, que foi usada para ameaçar os passageiros. Ele roubou celulares e carteiras. Os objetos recuperados serão devolvidos.