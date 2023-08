Homem é preso em flagrante ao usar arma para ameaçar mulher

Um homem acusado de violência doméstica foi preso em flagrante quando ameaçava a mulher, na cidade de Riachão das Neves, região oeste da Bahia. Ele foi preso na noite de quarta-feira (2).



Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia de que o homem estava com uma arma e ameaçando a companheira no bairro Eduardo Cunha. Ao chegarem à Rua Santa Helena, os militares avistaram o suspeito em uma moto, que tentou se desvencilhar da arma, que estava carregada, jogando-a no chão.