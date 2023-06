Homem é preso em flagrante por estupro em São Francisco do Conde

Um homem suspeito de estupro foi preso em flagrante, nesta terça-feira (27), em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano.



De acordo com a vítima, de 47 anos, o homem entrou na casa dela, a despiu e forçou a mulher a ter relações sexuais com ele. “Ela relatou também que foi ameaçada e teve o cabelo cortado e queimado pelo suspeito”, acrescentou o titular da 21ª DT de São Francisco do Conde, delegado Itallo Melo.



Logo após tomar conhecimento do crime, os investigadores iniciaram as diligências e localizaram o autor, que ainda tentou fugir. Ele foi submetido ao exame de lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.