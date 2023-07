Homem é preso em Paripe suspeito de abusar de enteada de 8 anos

Um homem foi preso em flagrante no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, por suspeita de ter abusado sexualmente de sua própria enteada, que tem apenas 8 anos. O caso aconteceu na quinta-feira (6), e, segundo informações da TV Bahia, o suspeito teve a prisão convertida em preventiva nesta sexta (7).



De acordo com a Polícia Civil (PC), uma equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro — onde a menina estava sendo atendida — foi a responsável por ter acionado a Polícia Militar (PM).