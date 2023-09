Homem é preso em Salvador após planejar a morte do próprio pai

Um foragido da Justiça foi preso na tarde desta quinta-feira (5) no bairro de Piatã, em Salvador. Ele é acusado de ter mandado matar o pai, Luís Carlos dos Santos, em março, no bairro Santa Mônica.



Segundo as investigações, a autor atraiu seu pai para o local onde foi executado pelo homicida por ele contratado.



"O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário. Ele será encaminhado para o sistema prisional", disse a secretaria de Segurança Pública em nota.