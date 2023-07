Homem é preso na Bahia por estupro e divulgação de imagens de abuso sexual de crianças

Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira (20), por estupro de vulneráveis, produção e compartilhamento pela internet de arquivos contendo abuso sexual por ele cometido contra menores de 14 anos. A prisão foi efetuada por policiais federais, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A investigação que levou à prisão foi suspeito foi iniciada há um ano, quando constatado compartilhamento de imagem de abuso sexual infantil numa conta de um perfil falso no Facebook. A partir dessas informações, a Polícia Federal (PF), por meio da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil(CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), utilizando-se de técnicas de investigação cibernética e intensiva tecnologia, conseguiu identificar um possível suspeito.

Equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal na Bahia, então, deu continuidade às investigações e confirmou a identidade do suspeito. Nesta quinta-feira, foi possível a prisão e mandado de busca e apreensão em endereço do investigado, com apoio da Polícia Militar, pelo 14º Batalhão PM de Santo Antônio de Jesus.

Os órgãos de proteção à infância serão acionados para que prestem o apoio necessário às vítimas, tão logo identificadas e a investigação terá seguimento com exame do material apreendido, o que pode implicar na imputação de outros delitosao investigado.

O abusador vai responder, agora, pelos crimes previstos nos artigos 217-A, do Código Penal, 240, 241-A e B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo certo que há registros que indicam prática reiterada de abusos sexuais infantis ao investigado. Os órgãos de proteção à infância serão acionados para que prestem o apoio necessário às vítimas, tão logo identificadas e a investigação terá seguimento com exame do material apreendido, o que pode implicar na imputação de outros delitos ao investigado.