CRIME

Homem é preso no Carnaval de Salvador após ameaçar mulher na frente da polícia

Prisão foi realizada na noite de domingo (2)

Um homem suspeito de violência contra a mulher foi preso após ameaçar uma mulher no Carnaval de Salvador, no Campo Grande. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o caso foi registrado durante uma ação de patrulhamento do Circuito Osmar, quando um casal estava discutindo. >