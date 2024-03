OPERAÇÃO

Homem é preso no Lobato por receptação de peças de veículos roubados

Um homem acusado de receptação de peças automotivas de veículos roubados teve o mandado de prisão cumprido por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), no bairro do Lobato, em Salvador, nesta terça-feira (19).

Os policiais do Depom apuram informações do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e de investigações realizadas pelo Serviço de Inteligência das unidades. As equipes contam o apoio dos Núcleos de Inteligência e de Operações do Departamento.