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Homem é preso por ameaçar, perseguir e agredir a esposa no interior da Bahia

Caso ocorreu em Araci, no nordeste da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:25

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 40 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na quinta-feira (1º), em Araci, no nordeste da Bahia, suspeito de ameaçar e agredir a própria esposa, uma mulher de 42 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na zona rural do município. O suspeito foi até o local onde a vítima prestava serviço e, após ela entrar no carro dele, passou a ameaçá-la de morte. A mulher tentou fugir, mas foi alcançada e agredida fisicamente.

O homem foi localizado por policiais civis em uma praça na região central de Araci. Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha, além de um cigarro contendo a mesma substância, um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O suspeito foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal dolosa e posse de drogas para consumo pessoal. Ele passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A autoridade policial solicitou uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT) de Araci, unidade vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

Tags:

Bahia

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