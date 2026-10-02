POLÍCIA

Homem é preso por ameaçar, perseguir e agredir a esposa no interior da Bahia

Caso ocorreu em Araci, no nordeste da Bahia

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:25

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 40 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na quinta-feira (1º), em Araci, no nordeste da Bahia, suspeito de ameaçar e agredir a própria esposa, uma mulher de 42 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na zona rural do município. O suspeito foi até o local onde a vítima prestava serviço e, após ela entrar no carro dele, passou a ameaçá-la de morte. A mulher tentou fugir, mas foi alcançada e agredida fisicamente.

O homem foi localizado por policiais civis em uma praça na região central de Araci. Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha, além de um cigarro contendo a mesma substância, um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O suspeito foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal dolosa e posse de drogas para consumo pessoal. Ele passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.