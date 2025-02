BAHIA

Homem é preso por furto horas após receber tornozeleira eletrônica

Ele é suspeito de roubar uma farmácia

Um homem, suspeito de furtar uma farmácia no bairro Costa Azul, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira (24). Horas antes de praticar o crime, ele havia sido liberado pela Polícia Penal fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica. Ele foi localizado pelo Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).>

Ele havia sido preso na última sexta-feira (21), após furtar um outro estabelecimento comercial no bairro de Patamares. Ele passou por audiência de custódia e ganhou liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, entre as quais estava a monitoração eletrônica. >

O homem foi contido por populares. "As equipes do GEOP conduziram o acusado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi a apresentado e colocado à disposição da autoridade policial. A Polícia Penal, por meio da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), está intensificando a fiscalização dos tornozelados no Carnaval 2025", comunicou a Polícia Civil.>