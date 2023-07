Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus na BR 116

Um homem de 54 anos foi preso, no início da manhã deste domingo (16), por importunação sexual dentro de um ônibus. A prisão ocorreu na BR-116, em Jequié, na Bahia. Uma jovem de 29 anos relatou aos policiais que estava em um ônibus quando o homem que viajava ao lado dela pediu o cobertor emprestado. Ela cochilou e durante a viagem sentiu que o homem tocou as pernas e partes íntimas dela. Ela disse ainda que a ação aconteceu mais de uma vez.

Ela avisou ao motorista, que parou o ônibus no posto da PRF e os policiais ouviram as partes envolvidas e prenderam o homem.

Quem testemunha uma cena de importunação sexual deve intervir junto à vítima informando que ela está sofrendo um crime e prontamente tentar repeli-lo, se for possível. Prontificar-se como testemunha do fato é importante para dar um suporte à vítima desse tipo de crime, pois muitas vezes elas voltam atrás por ser um crime invasor da intimidade.

Quando o veículo parar numa unidade operacional da PRF ou quando for abordado, informe aos policiais quais foram os fatos que ensejaram a importunação sexual, as ações realizadas pelo autor, apresente as testemunhas e o autor do crime.