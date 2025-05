CRIME NA BAHIA

Homem é preso por matar o pai com foice após 'briga por causa de boi' na Bahia

Câmera flagrou assassino perseguindo e matando vítima em via pública

Wendel de Novais

Publicado em 9 de maio de 2025 às 09:08

Idoso foi perseguido e morto pelo filho Crédito: Reprodução

Um homem de 37 anos não identificado foi preso após matar o próprio pai com uma foice no distrito de Várzea Grande, na cidade de Caculé, no sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Boaventura Ramos dos Santos, 67 anos, foi localizada por policiais militares da 94ª Companhia Independente (CIPM) caída no chão após uma denúncia de moradores do local. >

O crime aconteceu em via pública e toda a ação foi registrada através por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver Boaventura tentando fugir do autor do crime em uma bicicleta. Ele é alcançado pelo filho, mas ainda tenta escapar à pé antes de cair por conta dos golpes que sofre pelas costas.>

Mesmo com o idoso no chão, o autor do crime segue aplicando golpes na vítima, que não consegue mais reagir. Ainda no vídeo, é possível ver outro homem se aproximar de Boaventura e seguir a série de agressões com um porrete. Em seguida, os dois fogem do local, com o filho do idoso levando a bicicleta que era conduzida pela vítima. >

As informações iniciais do crime apontam que houve uma discussão por conta de uma cabeça de gado entre a vítima e o assassino. Não há, no entanto, uma confirmação oficial da linha de investigação. Nas proximidades do local onde Boaventura foi encontrado, a PM encontrou e prendeu o seu filho.>