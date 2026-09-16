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Homem é preso por participação na morte de pastor evangélico em Feira de Santana

Crime foi registrado em dezembro de 2025, no bairro Novo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:08

Pastor Wesley Bacelar
Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso por participação no homicídio do pastor evangélico Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime foi registrado no dia 2 de dezembro de 2025, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Civil, o pastor foi surpreendido por dois homens após chegar à residência de um familiar. Os suspeitos atiraram contra a vítima e fugiram em seguida.

Pastor Wesley Bacelar da Silva Bento

Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
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Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
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Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
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Pastor Wesley Bacelar por Reprodução

Ainda conforme as investigações, o suspeito preso nesta quarta-feira (16) participou do crime ao pedir que um homem avisasse aos executores assim que Wesley chegasse ao local.

Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

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A ação foi realizada por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sertão), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana).

Tags:

Feira de Santana Wesley Bacelar da Silva Bento

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