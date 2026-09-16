BLOGUEIRO E MISSIONÁRIO

Homem é preso por participação na morte de pastor evangélico em Feira de Santana

Crime foi registrado em dezembro de 2025, no bairro Novo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:08

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso por participação no homicídio do pastor evangélico Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime foi registrado no dia 2 de dezembro de 2025, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Civil, o pastor foi surpreendido por dois homens após chegar à residência de um familiar. Os suspeitos atiraram contra a vítima e fugiram em seguida.

Pastor Wesley Bacelar da Silva Bento 1 de 8

Ainda conforme as investigações, o suspeito preso nesta quarta-feira (16) participou do crime ao pedir que um homem avisasse aos executores assim que Wesley chegasse ao local.

Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Leia mais Blogueiro com 45 mil seguidores e missionário: quem é o pastor de 27 anos morto a tiros na Bahia