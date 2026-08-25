CRIME

Homem é preso por tentar matar ex-companheira com 14 facadas em via pública de Feira de Santana

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:45

Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

Um homem de 51 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por tentar matar a ex-companheira com 14 facadas em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime aconteceu no dia 12 de julho, no bairro Brasília, mas a prisão foi realizada nesta segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 45 anos, foi atacada em via pública. As investigações apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria perseguido a mulher antes da tentativa de feminicídio.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Uma medida protetiva de urgência foi solicitada em favor da mulher, além da representação pela prisão preventiva do suspeito. O homem foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e permanece custodiado à disposição da Justiça.