Homem é preso por tentar matar ex-companheira com 14 facadas em via pública de Feira de Santana

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Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:45
Um homem de 51 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso por tentar matar a ex-companheira com 14 facadas em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime aconteceu no dia 12 de julho, no bairro Brasília, mas a prisão foi realizada nesta segunda-feira (24).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 45 anos, foi atacada em via pública. As investigações apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria perseguido a mulher antes da tentativa de feminicídio.
A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Uma medida protetiva de urgência foi solicitada em favor da mulher, além da representação pela prisão preventiva do suspeito. O homem foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e permanece custodiado à disposição da Justiça.
A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sertão), com apoio da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana).