VIOLÊNCIA

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Simões Filho

O caso aconteceu na última quinta-feira (20) na Rua Santa Rita, no bairro de Paulo Souto. Ainda segundo a PC, a vítima contou que o acusado a manteve presa na residência do casal e a agrediu com vários socos. Ele também teria ameaçado matar os filhos do casal, de 5 e 7 anos.