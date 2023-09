Homem é preso por tráfico de drogas no Centro-Sul da Bahia

Um homem foi preso em flagrante com maconha, cocaína e material usado para tráfico de drogas no bairro Joaquim Romão, cidade de Jequié, centro-sul baiano, na noite de quarta-feira (20).



Policiais militares do 19ª Batalhão realizavam rondas pela localidade quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita na porta da residência que, ao perceber a viatura, descartou um pacote.



Durante abordagem e verificação, constatou-se que o objeto em questão se tratava de cocaína. Após uma busca detalhada nos arredores do local, foi encontrada uma caixa com balanças eletrônicas, drogas e materiais diversos utilizados na comercialização de drogas.