Homem é preso por tráfico de animais no interior da Bahia

Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por envolvimento em um caso de tráfico de animais silvestres na cidade Carfanaum, na Bahia, na última quarta-feira (12).



Na propriedade, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), também foram identificadas adulterações em anilhas utilizadas para fiscalizar e monitorar os criadores cadastrados no Sistema para Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres Nativos do Estado da Bahia (Sispass).

As anilhas são selos públicos utilizados para a marcação e controle de aves nascidas ou criadas em cativeiro, e são empregadas em zoológicos, criadouros e instituições similares, sob a gestão do Inema ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A operação ocorre no âmbito da 47ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI/BA), que já resultou na apreensão de cerca de 100 animais silvestres, entre aves e um jabuti-piranga criados de forma ilegal. O crime se enquadra nos artigos 296 do Código Penal e 29 da lei de Crimes Ambientais.

Animais resgatados, apreendidos e recebidos voluntariamente, são encaminhados para uma base provisória do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), montada em Irecê. Neste espaço, uma equipe multidisciplinar de biólogos e médicos veterinários do Inema e de instituições parceiras, atuam com dedicação exclusiva para garantir o tratamento adequado e o bem-estar desses animais.

“Os animais passam por um rigoroso processo de triagem, uma avaliação com o intuito de verificar as condições de saúde dos animais e, posteriormente, possibilitar a sua soltura. Esse trabalho é fundamental para garantir a reintegração dessas espécies ao seu habitat natural e preservação da biodiversidade local”, explicou a coordenadora da equipe de Fauna da FPI e médica veterinária do Inema, Débora Malta.

A coordenação-geral da FPI é realizada pelos Ministérios Públicos Estadual (MPE), do Trabalho (MPT) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e um conjunto de órgãos das esferas estadual e federal. Ao final das ações, será realizada audiência pública que acontece no dia 21 de julho, às 8h30 no Colégio Modelo, na cidade de Irecê.

Resgate e entrega voluntária

O cidadão que deseja realizar a entrega voluntária de animais silvestres pode se dirigir ao CETAS, na cidade de Irecê, durante os horários de atendimento (10h às 12h e das 14h às 16h). É importante ressaltar que, no ato da entrega voluntária, o responsável não será multado nem responsabilizado criminalmente.

Presenciou algum animal silvestre mantido em cativeiro de forma irregular, em posse ilegal ou sofrendo maus-tratos? Denuncie! Basta acionar o Disque Denúncia do Inema através do número: 0800 071 1400 ou e-mail [email protected]