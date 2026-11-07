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Homem é preso suspeito de colocar fogo na casa da avó após idosa denunciar ameaças na Bahia

Caso ocorreu na Chapada Diamantina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:22

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de incendiar a casa da própria avó, de 78 anos, no povoado de Lajedinho, zona rural de Souto Soares, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu na quinta-feira (5), poucas horas depois que a idosa procurou a Polícia Civil para denunciar o neto e solicitar medidas protetivas.

Segundo a investigação, a mulher relatou às autoridades episódios de comportamento agressivo e ofensas verbais praticados pelo suspeito. Ao saber que havia sido denunciado, o homem teria ameaçado atear fogo na residência da avó.

Pouco tempo depois, familiares encontraram a porta do imóvel arrombada e um colchão em chamas. O suspeito localizado na casa da própria mãe, também no povoado.

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De acordo com a polícia, ele resistiu à abordagem. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por dano qualificado e resistência.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Souto Soares, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina) e da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

Tags:

Polícia Civil

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