POLÍCIA

Homem é preso suspeito de colocar fogo na casa da avó após idosa denunciar ameaças na Bahia

Caso ocorreu na Chapada Diamantina

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:22

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de incendiar a casa da própria avó, de 78 anos, no povoado de Lajedinho, zona rural de Souto Soares, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu na quinta-feira (5), poucas horas depois que a idosa procurou a Polícia Civil para denunciar o neto e solicitar medidas protetivas.

Segundo a investigação, a mulher relatou às autoridades episódios de comportamento agressivo e ofensas verbais praticados pelo suspeito. Ao saber que havia sido denunciado, o homem teria ameaçado atear fogo na residência da avó.

Pouco tempo depois, familiares encontraram a porta do imóvel arrombada e um colchão em chamas. O suspeito localizado na casa da própria mãe, também no povoado.

De acordo com a polícia, ele resistiu à abordagem. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por dano qualificado e resistência.