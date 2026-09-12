VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso suspeito de cometer crime sexual durante corrida de moto por aplicativo na Bahia

Vítima de 19 anos solicitou a viagem para casa após sair de um estabelecimento comercial

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:55

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Polícia Civil

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por suspeita de ter cometido estupro de vulnerável, na manhã da última sexta-feira. A prisão foi feita pela Polícia Civil da Bahia, em Feira de Santana, durante a Operação Mulher Segura. O suspeito é investigado pelo crime sexual ocorrido na madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê. A vítima é uma mulher de 19 anos.

Segundo as investigações, o crime aconteceu depois que a vítima solicitou uma corrida de motocicleta por aplicativo, com destino à sua casa, depois de sair de um estabelecimento comercial. No trajeto, o condutor cometeu atos de natureza sexual contra a jovem. O suspeito foi preso em flagrante após ser localizado pelas equipes policiais com a motocicleta e as vestimentas descritas por testemunhas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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