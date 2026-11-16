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Homem é preso suspeito de filmar e fotografar mulheres em academia de Salvador

Caso aconteceu na unidade Vila Laura da Alpha Fitness

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:49

Alpha Fitness da Vila Laura
Alpha Fitness da Vila Laura Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante, na última quarta-feira (11), na academia Alpha Fitness, por uma suspeita de ter filmado e fotografado alunas mulheres sem autorização. O caso aconteceu na unidade Vila Laura da rede de academias.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) investiga uma denúncia de tentativa de importunação sexual contra uma mulher de 40 anos. Atualmente, testemunhas e pessoas envolvidas estão sendo ouvidas para esclarecer os fatos.

A Rede Alpha Fitness informou que cancelou a matrícula de um aluno após uma ocorrência registrada em uma de suas unidades, em Salvador. Em nota oficial, a empresa afirmou que o caso envolveu o "descumprimento das normas de convivência da academia e que adotou as providências previstas em suas políticas internas".

Segundo a rede, a situação foi apurada e as pessoas envolvidas receberam o suporte necessário. A empresa, no entanto, não informou detalhes sobre o episódio, alegando respeito aos envolvidos.

Na nota, a Alpha Fitness reiterou que não tolera comportamentos que desrespeitem suas regras de convivência e afirmou manter canais de atendimento disponíveis para o registro de ocorrências. A rede também reforçou o compromisso com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso em suas unidades.

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