VIOLÊNCIA

Homem é preso suspeito de matar outro a golpes de taco de sinuca

Um homem foi preso suspeito de matar outro homem com golpes de taco de sinuca em Camaçari, nesta quinta-feira (20). O crime ocorreu em janeiro de 2023 e, segundo a polícia, foi motivado por ciúmes. Depois de derrubar a vítima com um soco e espancar o homem com o taco, o suspeito voltou para a mesa e continou bebendo e jogando. Foi o dono do bar quem chamou o socorro, mas a vítima não resistiu.