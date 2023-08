Homem é preso suspeito de roubar cerca de R$ 200 mil em joias de casa na Bahia

Um rapaz de 19 anos foi preso na terça-feira (29) em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, depois de furtar jóias avaliadas em R$ 200 mil de uma casa. Os itens foram recuperados pela polícia.



O jovem havia sido contratado para prestar um serviço na residência. Ele disse que aproveitou um descuido da vítima e subtraiu os objetos.



A delegacia da cidade recebeu uma denúncia de que o investigado havia levado as jóias furtadas para sua residência, que fica no bairro Tânia, e equipes foram averiguar a situação.