Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso suspeito de tentar estuprar ex-companheira e descumprir medida protetiva na Bahia

Caso ocorreu em Cansanção, no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:49

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 63 anos foi preso nesta sexta-feira (28), em Cansanção, no interior da Bahia, suspeito de ameaçar e tentar estuprar a ex-companheira, de 43 anos. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e dano.

O suspeito foi localizado por policiais na Rua São Miguel, conhecida como Beco da Faca, na região central do município. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. De acordo com a polícia, o homem foi abordado e não ofereceu resistência.

As investigações apontam que os crimes ocorreram no povoado Caldeirão dos Vaqueiros, na zona rural de Cansanção. Mesmo após medidas cautelares serem determinadas pela Justiça, o homem teria voltado a ameaçar a ex-companheira no dia 17 de julho.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A ocorrência mais recente teria acontecido duas semanas depois de um primeiro registro, feito no dia 3 de julho. Segundo a Polícia Civil, ao retornar a ameaçar a vítima, o investigado teria descumprido as determinações judiciais que haviam sido impostas contra ele.

Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Cansanção, unidade vinculada à 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim). No local, foram realizados os procedimentos legais e as comunicações à Justiça. O caso segue sob investigação.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Membro da Bamor é condenado a 4 anos de reclusão por balear torcedor rival em Salvador

Membro da Bamor é condenado a 4 anos de reclusão por balear torcedor rival em Salvador
Imagem - Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento

Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento
Imagem - Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador

Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador