Homem é preso suspeito de tentar estuprar ex-companheira e descumprir medida protetiva na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:49
Um homem de 63 anos foi preso nesta sexta-feira (28), em Cansanção, no interior da Bahia, suspeito de ameaçar e tentar estuprar a ex-companheira, de 43 anos. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e dano.
O suspeito foi localizado por policiais na Rua São Miguel, conhecida como Beco da Faca, na região central do município. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. De acordo com a polícia, o homem foi abordado e não ofereceu resistência.
As investigações apontam que os crimes ocorreram no povoado Caldeirão dos Vaqueiros, na zona rural de Cansanção. Mesmo após medidas cautelares serem determinadas pela Justiça, o homem teria voltado a ameaçar a ex-companheira no dia 17 de julho.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A ocorrência mais recente teria acontecido duas semanas depois de um primeiro registro, feito no dia 3 de julho. Segundo a Polícia Civil, ao retornar a ameaçar a vítima, o investigado teria descumprido as determinações judiciais que haviam sido impostas contra ele.
Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Cansanção, unidade vinculada à 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim). No local, foram realizados os procedimentos legais e as comunicações à Justiça. O caso segue sob investigação.