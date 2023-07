Homem fica ferido após despencar em fosso de elevador em Salvador

Um homem teve que ser encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) nesta sexta-feira (28), após cair em um fosso de elevador na passarela da Via Expressa, sentido Cidade Baixa, em Salvador.



A vítima tentava se abrigar da chuva, quando pisou em falso, e o acidente aconteceu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o resgate do homem.



A Secretaria de Mobilidade informou que a Prefeitura implantou grades para proteger os elevadores de eventuais furtos ou atos de vandalismo e, que diariamente, as equipes da Semob iam aos locais para abrir os equipamentos para uso da população que transita pelo local. No entanto, os equipamentos foram vandalizados mais uma vez e não estão funcionando.