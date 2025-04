ASSUSTADOR

Homem invade loja e ameaça matar ex-cunhada com facão na Bahia

Mulher aparece desesperada durante gravação

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma loja com um facão e ameaçar de morte a ex-cunhada, que trabalha no local. O caso ocorreu em Jacobina, no norte da Bahia, na quinta-feira (10), e foi registrado em vídeo. >