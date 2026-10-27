Homem investigado por estupro de adolescente é preso após denúncia de escola na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:37
Um homem de 49 anos, investigado por estuprar uma adolescente de 16 anos, foi preso nesta terça-feira (27), em Capim Grosso, no centro-norte da Bahia. A prisão ocorreu após uma denúncia feita por uma escola, em março deste ano.
De acordo com o inquérito policial, os crimes investigados teriam ocorrido desde janeiro de 2026. Em março, o suspeito teria tentado se aproveitar do fato de a adolescente estar sozinha em casa. Na ocasião, ela conseguiu reagir e se desvencilhar dele. A adolescente foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde em Capim Grosso.
Medidas protetivas foram expedidas em março, proibindo o investigado de se aproximar da adolescente e de manter contato com ela. No entanto, a proximidade entre as residências dificultava o cumprimento das medidas.
A adolescente deixou a residência familiar e passou a morar em outra casa, como medida de proteção à sua segurança.
O preso foi submetido aos procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário. O inquérito policial segue em andamento. O caso tramita em segredo de Justiça, e a adolescente recebe acompanhamento psicossocial pelo município, conforme as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).