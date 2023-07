Homem joga álcool e ateia fogo em ex-companheira em Porto Seguro

Um homem jogou álcool e ateou fogo no corpo de sua ex-companheira em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, durante o domingo (23). Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava dormindo na rua quando foi atacada pelo suspeito. Ela foi socorrida e está internada no Hospital Luís Eduardo Magalhães, no próprio município, com queimaduras pelo corpo.



O caso, classificado como tentativa de feminicídio, está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro. "A unidade segue com as investigações para localizar o suspeito, que já foi identificado", diz um trecho da nota da PC, sem revelar o nome do homem.